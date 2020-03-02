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С круизного лайнера Diamond Princess сошли последние члены экипажа

Круизный лайнер Diamond Princess стоял на карантине в порту Иокогамы (Япония) с 3 февраля. Ожидается, что судно снова отправится в рейс в апреле.

Лайнер стоит на карантине с 3 февраля
Лайнер стоит на карантине с 3 февраля
Фото: EPA

С круизного лайнера Diamond Princess 1 марта сошли последние члены экипажа, сообщает Japan Bullet.

Издание отмечает, что высадка членов экипажа началась в четверг. В воскресенье на берег сошла последняя группа примерно из 130 человек. Все они будут помещены в карантин на 14 дней. После карантина им проведут повторные тесты на коронавирусную инфекцию, и, если результат будет отрицательным, разрешат покинуть Японию.

Корабль собираются продезинфицировать и провести необходимое техническое обслуживание. Ожидается, что он снова отправится в рейс в апреле этого года.

Diamond Princess (порт приписки – Бермудские острова) стоял на карантине в порту Иокогамы с 3 февраля, после того как у гражданина Китая, сошедшего на берег в Гонконге 25 января, диагностировали коронавирусную инфекцию.

На борту лайнера было 3,7 тыс. человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тыс. человек – пассажиры, остальные – экипаж судна, в том числе 25 граждан Украины. По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция была диагностирована у 705 человек на борту, в том числе у четверых украинцев, шесть человек скончались.

Теги: Япония, корабль, инфекция, круизный лайнер, коронавирус SARS-CoV-2, коронавирус, Covid-19
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