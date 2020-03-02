В Иране число жертв коронавируса выросло до 54 человек

За день в Иране выявили 385 новых носителей коронавируса, 170 из них – в столице страны Тегеране.

В Тегеране за день зафиксировали 170 новых инфицированных Фото: ЕРА

По состоянию на 1 марта число жертв нового коронавируса достигло в Иране 54 человек. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур, информирует IRNA.

За последние сутки число умерших увеличилось на 11 человек. По состоянию на 29 февраля было известно о 43 смертях.

Число заболевших COVID-19 в Иране за день увеличилось на 385, отметил Джаханпур. По его данным, новые носители коронавируса зафиксированы в более чем 20 городах и провинциях Ирана, в том числе 170 – в столице страны Тегеране.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

Большинство жертв – люди преклонного возраста.