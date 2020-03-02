ВОЗ: Температурный скрининг не является эффективным способом борьбы с эпидемией коронавируса

Проверка температуры при пограничном контроля для борьбы с распространением коронавирусной инфекции требует много инвестиций, но приносит мало пользы, заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения не считает температурный скрининг на границе эффективным способом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом говорится в обновленных рекомендациях по международному трафику в связи с распространением коронавируса, опубликованных на сайте ВОЗ 29 февраля.

"Один только температурный скрининг на [границе] не является эффективным способом остановить международное распространение COVID-19, поскольку инфицированные могут находиться в инкубационном периоде, могут не проявлять явных симптомов на ранних стадиях заболевания или ослабить лихорадку жаропонижающими", – считают в ВОЗ.

По мнению организации, проверка температуры "требует значительных инвестиций, но приносит мало пользы".

Как отмечает ВОЗ, гораздо эффективнее "предоставлять путешественникам рекомендации по профилактике [заболевания] и собирать декларации о состоянии здоровья с контактными данными путешественников, чтобы обеспечить надлежащую оценку риска и возможность поддерживать контакт с прибывающими".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки.

Некоторые страны в качестве меры по профилактике заболеванию проводят температурный скрининг на границе. Так, с 25 февраля в обязательном порядке измеряют температуру всем прибывающим в Украину.