МВД: У всех, кто прибывает в Украину, будут мерить температуру

В связи с распространением коронавируса Министерство внутренних дел приняло решение ввести обязательный температурный скрининг всех граждан, прибывающих в Украину.

Во всех пунктах пропуска на границе Украины будут проводить температурный скрининг из-за коронавируса Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел приняли решение об обязательном температурном скрининге всех граждан, прибывающих в Украину. Об этом 25 февраля во время координационного совещания в МВД Украины заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе – 232. Сегодня, к примеру, такими группами было в пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек", – добавил министр.

Аваков также отметил, что планируется ввести температурный контроль и в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов добавил, что 26 февраля все областные администрации проведут заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности, чтобы обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе.

Также облгосадминистрации должны организовать проверку всех медицинских учреждений, которые в случае необходимости смогут принять инфицированных.

24 февраля в Госпогранслужбе сообщили о намерении проводить температурный скрининг в 32 пограничных пунктах.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.