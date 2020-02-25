Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

МВД: У всех, кто прибывает в Украину, будут мерить температуру

В связи с распространением коронавируса Министерство внутренних дел приняло решение ввести обязательный температурный скрининг всех граждан, прибывающих в Украину.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во всех пунктах пропуска на границе Украины будут проводить температурный скрининг из-за коронавируса
Во всех пунктах пропуска на границе Украины будут проводить температурный скрининг из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

В Министерстве внутренних дел приняли решение об обязательном температурном скрининге всех граждан, прибывающих в Украину. Об этом 25 февраля во время координационного совещания в МВД Украины заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, пишет пресс-служба МВД.

"Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Таких пунктов со странами ЕС у нас 29, а всего на границе – 232. Сегодня, к примеру, такими группами было в пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1000 человек", – добавил министр.

Аваков также отметил, что планируется ввести температурный контроль и в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения с временно оккупированными АР Крым и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов добавил, что 26 февраля все областные администрации проведут заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности, чтобы обеспечить условия для проведения температурного скрининга на границе.

Также облгосадминистрации должны организовать проверку всех медицинских учреждений, которые в случае необходимости смогут принять инфицированных.

24 февраля в Госпогранслужбе сообщили о намерении проводить температурный скрининг в 32 пограничных пунктах.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.

Теги: МВД, Арсен Аваков, Алексей Данилов, коронавирус SARS-CoV-2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
Go-A отказалась от перевода песни "Соловей" на английский язык ради "Евровидения"
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
В Украине отменили спектакли с участием российского актера Михаила Полицеймако
Никитюк показала тело в купальнике под водой
Никитюк показала тело в купальнике под водой
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
  "Дай бог, чтобы ты своего сына так любила, чтобы ты не узнала такого горя, как я". Успенская поскандалила с Собчак
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS