Член МОК допускает возможность отмены Олимпиады 2020 из-за коронавируса

Член Международного олимпийского комитета, канадец Дик Паунд считает, что есть три месяца, чтобы решить, будет ли проведена Олимпиада 2020 года в Токио из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Олимпиада 2020 года должна пройти в Токио с 24 июля по 9 августа Фото: EPA

Член Международного олимпийского комитета, канадец Дик Паунд допускает возможность отмены Олимпиады 2020 года в Токио из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он сказал в интервью американскому информационному агентству Associated Press.

Паунд считает, что у них есть три месяца на то, чтобы решить, будет ли проведена Олимпиада 2020 года.

Член МОК призвал спортсменов продолжать подготовку, но в то же время заверил, что организация не отправит их на соревнования в условиях пандемии.

Паунд сказал, что любое решение зависит от консультаций со Всемирной организацией здравоохранения. Сейчас в ВОЗ не видят причин для переноса или отмены Олимпиады.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 25 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2663 человека, 77 658 человек заболели. По данным Всемирной организации здравоохранения на 24 февраля, за пределами Китая зарегистрировано 2069 случаев заболевания в 29 странах, 23 человека скончались.