В Иране от коронавирусной инфекции умер чиновник Совета целесообразности

Член совещательного органа при высшем руководителе Ирана – Совета целесообразности – Сейед Мирмихаммади сегодня утром умер в больнице. По данным иранских СМИ, причиной смерти стал новый коронавирус.

В Иране от коронавирусной инфекции сегодня умер член совещательного органа при высшем руководителе Ирана – Совета целесообразности – Сейед Мирмихаммади. Об этом сообщает агентство Fars.

Чиновник был членом совета экспертов по лечению ишемической болезни сердца.

По состоянию на 1 марта число жертв нового коронавируса достигло в Иране 54 человек. Число заболевших COVID-19 в Иране за день увеличилось на 385. Новые носители коронавируса зафиксированы в более чем 20 городах и провинциях Ирана, в том числе 170 – в столице страны Тегеране.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 2 марта, в Китае от коронавируса умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки. Информация предоставлена по состоянию на 1 марта.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.