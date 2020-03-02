У гражданина РФ, вернувшегося из Италии, диагностировали коронавирусную инфекцию

По данным российского оперативного штаба, состояние гражданина РФ, у которого обнаружили коронавирус, удовлетворительное.

В России подтвержден первый за последний месяц случай заражения коронавирусом Фото: EPA

У гражданина России, приехавшего из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию. Об этом 2 марта сообщило агентство “Интерфакс” со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Его состояние оценивается как удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки.

В отчете ВОЗ за 29 февраля говорится, что всего в России с начала эпидемии коронавируса было зарегистрировано два случая заражения. Последний факт инфицирования был подтвержден 29 дней назад.

Вспышка коронавируса в Италии началась 22 февраля: за день в стране обнаружили шестерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (общее число увеличилось до девяти). К 23 февраля в стране было уже 76 подтвержденных случаев.

По данным на вечер 1 марта, общее число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек, из которых 34 скончались.