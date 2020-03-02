Власти Южной Кореи добиваются уголовного преследования лидеров секты, ставшей источником заражения коронавирусом

Южнокорейская Церковь Иисуса Синчхонджи долгое время отказывалась предоставить список членов организации, чтобы власти могли проверить их на заражение коронавирусом. В связи с этим лидеров организации обвиняют в препятствии борьбе с инфекцией, убийствах и нанесении тяжких телесных повреждений.

Ли Ман-хи заверил, что его религиозная организация будет сотрудничать с властями Фото: EPA

Власти Южной Кореи добиваются уголовного преследования основателя религиозной организации Церковь Иисуса Синчхонджи Ли Ман-хи и других руководителей секты из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в стране, сообщило 2 марта южнокорейское агентство Yonhap.

Правительство обратилось в прокуратуру с просьбой начать уголовное дело против лидеров секты по обвинению в убийстве и нанесении тяжких телесных повреждений. Ранее региональные власти Тэгу (город, в котором находится главный офис организации и в котором зарегистрировано наибольшее количество зараженных коронавирусной инфекцией) подали иск к церкви из-за того, что руководители организации препятствовали усилиям правительства по борьбе с распространением болезни. Речь идет о том, что церковь долгое время отказывалась предоставить список членов организации, чтобы власти могли проверить их на заражение.

Как отмечает агентство, по состоянию на понедельник общее число инфицированных в Южной Корее достигло 4212 человек (из них – 3801 в Тэгу), 18 скончались; 57% случаев заражения связаны с церковью Синчхонджи. При этом ожидается, что число подтвержденных случаев коронавируса в ближайшие дни увеличится, поскольку власти начали тестирование около 310 тыс. последователей религиозной организации.

2 марта Ли Ман-хи на пресс-конференции извинился за роль, которую его организация сыграла в распространении болезни. Он заверил, что церковь будет оказывать властям полное содействие.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки.

В Южной Корее, говорится в отчете ВОЗ за 1 марта, находится крупнейший за пределами Китая очаг заражения коронавирусной инфекции.