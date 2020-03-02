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В Украине заболевших коронавирусом нет, четырех человек проверяют – Минздрав

Украинские медики проверяют на наличие коронавируса SARS-CoV-2 трех иностранцев в Киеве и одного гражданина Украины в Черновцах, который вернулся из Италии, рассказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

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В Украине было проведено восемь тестов на коронавирус, все они были отрицательные, сообщил Ляшко
В Украине было проведено восемь тестов на коронавирус, все они были отрицательные, сообщил Ляшко 
Фото: kmu.gov.ua

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вчера завершилось тестирование трех образцов на коронавирусную инфекцию: из Ивано-Франковской области, Кропивницкого и образцы пассажирки, которая была госпитализирована из киевского аэропорта. Все эти три исследования показали отрицательные результаты, это свидетельствует, что у этих людей нет коронавирусной инфекции", – сказал он.

Ляшко рассказал, что всего в Украине было проведено восемь тестов на коронавирус, все они были отрицательные.

"Сейчас в лаборатории, с сегодняшнего дня, начато исследование еще относительно четырех подозрений: три из них из Киева, одно из Черновицкой области. В Киеве это подозрение зафиксировано у иностранцев, которые находились на территории Украины и обратились за медицинской помощью, в Черновцах это человек, который вернулся из Италии", – сообщил он.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 1 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2870 человек, зарегистрировано 79 824 случая заболевания, 2623 пациента вылечились. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 6009 случаев заболевания в 53 странах. 86 человек умерли.

Несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Теги: Украина, Китай, Италия, Черновцы, граница, больница, пневмония, украинцы, медики, Минздрав, инфекция, подозрение, коронавирус SARS-CoV-2, Виктор Ляшко, пандемия
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