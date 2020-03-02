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В карликовом государстве Сан-Марино коронавирусом заразилось девять человек, один скончался

Гражданин Сан-Марино умер в больнице итальянского Римини от коронавирусной инфекции.

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Вспышка коронавируса в Италии началась 22 февраля
Вспышка коронавируса в Италии началась 22 февраля
Фото: ЕРА

Власти государства Сан-Марино заявили о девяти подтвержденных случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2, один человек умер. Об этом 2 марта сообщил в Facebook государственный секретариат по здравоохранению.

Четверо пациентов находятся в отделении неотложной помощи в клинике в Сан-Марино, еще четверо – на карантине дома.

Проверяются 80 человек, имевших тесные контакты с пациентами, у которых тест на коронавирус оказался положительным.

https://www.facebook.com/segreteriasanitaRSM/posts/1554313548049127

Гражданину Сан-Марино, который скончался 1 марта в клинике итальянского города Римини, было 88 лет, написала газета Il Resto del Carlino. Он был госпитализирован 25 февраля в тяжелом состоянии с диагнозом COVID-19 (болезнь, вызываемая новым коронавирусом).

Сан-Марино – карликовое государство, со всех сторон окружено территорией Италии. Население страны составляет 33 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – за последние сутки.

Вспышка коронавируса в Италии началась 22 февраля: за день в стране обнаружили шестерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (общее число увеличилось до девяти). К 23 февраля в стране было уже 76 подтвержденных случаев. По данным на вечер 1 марта, общее число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек, из которых 34 скончались.

Теги: Италия, коронавирус SARS-CoV-2, Сан-Марино
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