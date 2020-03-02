Первый случай коронавируса подтвержден в Португалии, еще один человек под подозрением

У 60-летнего португальского гражданина подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, это первый случай заболевания на территории страны, сообщила на брифинге 2 марта министр здравоохранения Португалии Марта Темиду. Об этом информирует Observador.
Мужчина, врач по профессии, вернулся из отпуска с севера Италии, 29 февраля у него проявились симптомы инфекционного заболевания. Заболевшего поместили в больницу в городе Порту.
Анализ на коронавирус SARS-CoV-2 оказался позитивным. Повторное исследование в Национальном институте здоровья в Лиссабоне подтвердило наличие вируса.
Пациент находится в стабильном состоянии, отметила министр.
По ее словам, еще один португалец, мужчина 33 лет, возможно, заражен. У него симптомы проявились 26 февраля, когда он находился в испанской Валенсии. Его пробы перепроверяются.
Португалия стала 29-й страной Европы, в которой подтверждено заражение новым коронавирусом. 2 марта заражение выявили на территории Андорры.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – за последние сутки.
По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.