Первый случай коронавируса подтвержден в Португалии, еще один человек под подозрением

Тест на COVID-19, взятый у 60-летнего мужчины, который вернулся в Португалию из Италии, оказался позитивным.

В Европе вирус обнаружен уже в 29 странах Фото: ЕРА

У 60-летнего португальского гражданина подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19, это первый случай заболевания на территории страны, сообщила на брифинге 2 марта министр здравоохранения Португалии Марта Темиду. Об этом информирует Observador.

Мужчина, врач по профессии, вернулся из отпуска с севера Италии, 29 февраля у него проявились симптомы инфекционного заболевания. Заболевшего поместили в больницу в городе Порту.

Анализ на коронавирус SARS-CoV-2 оказался позитивным. Повторное исследование в Национальном институте здоровья в Лиссабоне подтвердило наличие вируса.

Пациент находится в стабильном состоянии, отметила министр.

По ее словам, еще один португалец, мужчина 33 лет, возможно, заражен. У него симптомы проявились 26 февраля, когда он находился в испанской Валенсии. Его пробы перепроверяются.

Португалия стала 29-й страной Европы, в которой подтверждено заражение новым коронавирусом. 2 марта заражение выявили на территории Андорры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – за последние сутки.

По состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.