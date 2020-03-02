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В Ухане закрыли первую больницу для лечения зараженных коронавирусом

Первую из числа специально построенных в Китае больниц для лечения больных COVID-19 закрыли сегодня в Ухане после того, как выписали последних выздоровевших пациентов.

В больнице выписали последних пациентов
В больнице выписали последних пациентов
Фото: ЕРА

В китайском Ухане, откуда началось распространение нового коронавируса, закрыли первую временную больницу, которую строили специально для борьбы с эпидемией. Об этом сообщает агентство CNA со ссылкой на государственное телевидение Китая.

Эта больница стала одной из 16 в стране, которые были построены для лечения зараженных коронавирусом.

Ее закрыли после того, как выписали последних выздоровевших пациентов.

Издание отмечает, что новость о закрытии совпала с резким сокращением новых случаев заражения в провинции Хубэй и непосредственно в ее столице Ухане. 

1 марта в Хубэйе было зарегистрировано 196 новых подтвержденных случаев заболевания. Для сравнения, днем ранее эта цифра составляла 570. Вчерашний показатель стал самым низким с 24 января.

В конце декабря 2019 года в Ухане с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 2 марта, в Китае от коронавируса умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки. Информация предоставлена по состоянию на 1 марта.

В Украине по состоянию на 29 февраля не зарегистрировано ни одного случая коронавирусной инфекции, однако несколько украинцев заразились вирусом за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), один – в Италии.

Теги: Китай, больница, коронавирус SARS-CoV-2, Ухань, коронавирус, Хубэй
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