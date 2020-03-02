20-летний пациент был госпитализирован в Андорре 29 февраля после поездки в Милан.

В Андорре подтвержден первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило местное издание Diari d’Andorra.

Подозрения на коронавирус были подтверждены у 20-летнего жителя Андорры, который был госпитализирован в субботу, 29 февраля, после возвращения из Милана.

По информации властей, болезнь у мужчины протекает в легкой форме.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя. По состоянию на начало суток 2 марта в Китае от коронавирусной инфекции умерло 2912 человек, зарегистрировано 80 026 случаев заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая коронавирусом заразилось 7169 человек в 58 странах. 104 человека умерли, из них 18 – только за последние сутки.

Вспышка коронавируса в Италии началась 22 февраля: за день в стране обнаружили шестерых зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 (общее число увеличилось до девяти). К 23 февраля в стране было уже 76 подтвержденных случаев. По данным на вечер 1 марта, общее число инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек, из которых 34 скончались.