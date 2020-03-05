В Италии количество жертв коронавируса достигло 107

С начала вспышки коронавирусом SARS-CoV-2 в Италии заразилось 2706 человек.

В Италии 107 человек умерло от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 5 марта сообщил глава департамента гражданской защиты страны Анджело Боррелли, информирует ANSA.

За последние сутки коронавирусом заразилось 443 человека, 28 умерло. Общее количество заболевших возросло до 2706.

276 человек выздоровели, что на 116 человек больше, чем во вторник.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

Европейский союз 2 марта изменил уровень риска распространения коронавируса SARS-CoV-2 с "умеренного" на "высокий".

В Китае по состоянию на 5 марта коронавирусом заболело 80 409 человек, 3012 из них умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 4 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 12 668 случаев заражения коронавирусом в 76 странах, 214 человек скончались.

В Украине зафиксирован один случай заражения коронавирусом. Житель Черновцов госпитализирован в областную инфекционную больницу после путешествия по Италии. Еще шесть человек в стране проверяют на наличие SARS-CoV-2. Пять граждан Украины заболели за границей: четверо граждан – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна гражданка – в Италии.