Все матчи чемпионата Италии до 3 апреля пройдут без зрителей из-за коронавируса

Чемпионат Италии по футболу не будут переносить из-за коронавируса SARS-CoV-2.

В Италии все спортивные события будут проходить без зрителей Фото: EPA

Все поединки чемпионата Италии по футболу будут проходить без зрителей, при пустых трибунах, пишет Football Italia.

Итальянское правительство постановило, что все спортивные события в стране могут быть проведены только без присутствия зрителей.

Это решение распространяется на все регионы страны, вне зависимости от того, есть ли там зараженные коронавирусом люди.

Также сообщается, что клубы несут ответственность за состояние здоровья своих футболистов и должны осуществлять регулярные проверки.

Football Italia предполагает, что на этой неделе клубы сыграют те матчи, которые ранее были перенесены из-за распространения инфекции, но официального решения по этому поводу еще нет.

4 марта стало известно, что оба матча полуфинала Кубка Италии не состоятся в назначенные сроки из-за коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 3 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 10 566 случаев заражения коронавирусом в 72 странах (1792 новых случая за сутки). Случаев с летальным исходом 166 (38 человек умерли за сутки).