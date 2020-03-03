Игрок сборной Украины забил четвертый гол в чемпионате Италии

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский отметился забитым голом в 26-м туре чемпионата Италии.

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом в игре 26-го тура чемпионата Италии против "Лечче", пишет официальны сайт "Аталанты".

Малиновский вышел на поле на 69-й минуте матча при счете 5:2 в пользу своей команды. На 90+1-й минуте украинец дальним ударом забил гол и установил окончательный счет в игре – 7:2.

Видео гола можно посмотреть по ссылке.

В игре "Лечче" – "Аталанта" принял участие еще один игрок сборной Украины. Евгений Шахов вышел на поле на 63-й минуте поединка в составе "Лечче", результативными действиями не отметился.

Это четвертый гол Малиновского в чемпионате Италии в 22 матчах. Всего в текущем сезоне украинец принял участие в 30 играх команды, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

После 26 туров "Аталанта", в которой выступает Малиновский, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А и имеет в активе 48 очков. "Лечче", в котором выступает Шахов, идет на 16-й позиции с 25 баллами.