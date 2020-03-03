Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Игрок сборной Украины забил четвертый гол в чемпионате Италии

Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский отметился забитым голом в 26-м туре чемпионата Италии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Малиновский (слева) забил пять голов в текущем сезоне
Малиновский (слева) забил пять голов в текущем сезоне
Фото: EPA

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский отметился голом в игре 26-го тура чемпионата Италии против "Лечче", пишет официальны сайт "Аталанты".

Малиновский вышел на поле на 69-й минуте матча при счете 5:2 в пользу своей команды. На 90+1-й минуте украинец дальним ударом забил гол и установил окончательный счет в игре – 7:2.

Видео гола можно посмотреть по ссылке.

В игре "Лечче" – "Аталанта" принял участие еще один игрок сборной Украины. Евгений Шахов вышел на поле на 63-й минуте поединка в составе "Лечче", результативными действиями не отметился.

Это четвертый гол Малиновского в чемпионате Италии в 22 матчах. Всего в текущем сезоне украинец принял участие в 30 играх команды, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

После 26 туров "Аталанта", в которой выступает Малиновский, занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А и имеет в активе 48 очков. "Лечче", в котором выступает Шахов, идет на 16-й позиции с 25 баллами.

Теги: футбол, Украина, Италия, Руслан Малиновский, Аталанта, Чемпионат Италии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Менеджер российской группы Little Big покинул коллектив после новостей об участии коллектива в "Евровидении"
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Бандерас снимется в киноадаптации компьютерной игры
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
Жена Бибера показала подборку поцелуев с ним
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
  "Ненавиджу вас всіх". O.Torvald в новом ролике показал Трампа, Януковича, Тунберг. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS