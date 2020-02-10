Малиновский забил решающий гол за "Аталанту" через восемь минут после выхода на замену

Украинский полузащитник Руслан Малиновский забил третий гол за "Аталанту" в чемпионате Италии, чем принес команде победу над "Фиорентиной" со счетом 2:1.

Малиновский (слева) вышел на поле на 64-й, а забил гол на 72-й минуте Фото: EPA

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский 8 февраля забил победный гол команды в матче 23-го тура чемпионата Италии, пишет официальный сайт клуба.

В 23-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле принимала "Аталанту". Малиновский начал матч в запасе.

Украинский игрок вышел на поле на 64-й минуте при счете 1:1, а на 72-й отметился голом, который принес "Аталанте" победу со счетом 2:1.

Видео гола можно посмотреть тут.

Это был 20-й матч Малиновского за "Аталанту" в этом сезоне чемпионата Италии и третий гол украинца в Серии А.

После 23 туров команда, в которой выступает украинец, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии и имеет в активе 42 очка.