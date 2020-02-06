"Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко в летнее трансферное окно – СМИ

Английский "Вест Хэм" понимает, что не сможет продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко за £18 млн, которые были заплачены за украинца дортмундской "Боруссии", сообщает британское издание Football Insider.

Ярмоленко (в центре) выступает за "Вест Хэм" с лета 2018-го Фото: EPA

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" планирует продать полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в летнее трансферное окно, сообщает британское издание Football Insider.

Издание, ссылаясь на источник в клубе, пишет, что "Вест Хэм" готов выслушать все предложения по украинцу.

Отмечается, что в "Вест Хэме" понимают, что не смогут получить за Ярмоленко £18 млн, которые клуб заплатил дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.

Украинец в составе "Вест Хэма" за полтора сезона провел 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи (15 игр, три гола и один ассист в этом сезоне).