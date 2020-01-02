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"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" без Ярмоленко разгромил "Борнмут". Результаты 21-го тура чемпионата Англии

После победы над "Манчестер Юнайтед" в 21-м туре чемпионата Англии "Арсенал" поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0
"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0
Фото: EPA

1 января состоялось девять матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Бернли" – "Астон Вилла" – 1:2

Голы: Вуд, 80 – Весли, 27, Грилиш, 41

"Брайтон" – "Челси" – 1:1

Голы: Джаханбахш, 84 – Аспиликуэта, 10

"Уотфорд" – "Вулверхэмптон" – 2:1

Голы: Деулофеу, 30, Дукуре, 49 – Нету, 60

Удаление: Кабаселе, 71 ("Уотфорд")

"Ньюкасл" – "Лестер" – 0:3

Голы: Перес, 36, Меддисон, 39, Чудхури, 87

"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" – 1:0

Гол: Ингс, 17

"Вест Хэм" – "Борнмут" – 4:0

Голы: Нобл, 17, 35 (пенальти), Алле, 25, Андерсон, 66

Украинский полузащитник хозяев поля Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.

"Манчестер Сити" – "Эвертон" – 2:1

Голы: Жезус, 51, 58 – Ришарлисон, 71

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

"Норвич" – "Кристал Пэлас" – 1:1

Голы: Кантуэлл, 4 – Уивем, 85

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голы: Пепе, 8, Сократис, 43

Последний матч 21-го тура чемпионата Англии пройдет 2 января, в нем "Ливерпуль" примет на своем поле "Шеффилд".

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Матчи 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.

Теги: футбол, Англия, Манчестер Юнайтед, Челси, Андрей Ярмоленко, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Лестер, Чемпионат Англии, Борнмут
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