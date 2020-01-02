"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм" без Ярмоленко разгромил "Борнмут". Результаты 21-го тура чемпионата Англии

1 января состоялось девять матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Бернли" – "Астон Вилла" – 1:2
Голы: Вуд, 80 – Весли, 27, Грилиш, 41
"Брайтон" – "Челси" – 1:1
Голы: Джаханбахш, 84 – Аспиликуэта, 10
"Уотфорд" – "Вулверхэмптон" – 2:1
Голы: Деулофеу, 30, Дукуре, 49 – Нету, 60
Удаление: Кабаселе, 71 ("Уотфорд")
"Ньюкасл" – "Лестер" – 0:3
Голы: Перес, 36, Меддисон, 39, Чудхури, 87
"Саутгемптон" – "Тоттенхэм" – 1:0
Гол: Ингс, 17
"Вест Хэм" – "Борнмут" – 4:0
Голы: Нобл, 17, 35 (пенальти), Алле, 25, Андерсон, 66
Украинский полузащитник хозяев поля Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.
"Манчестер Сити" – "Эвертон" – 2:1
Голы: Жезус, 51, 58 – Ришарлисон, 71
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
"Норвич" – "Кристал Пэлас" – 1:1
Голы: Кантуэлл, 4 – Уивем, 85
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0
Голы: Пепе, 8, Сократис, 43
Последний матч 21-го тура чемпионата Англии пройдет 2 января, в нем "Ливерпуль" примет на своем поле "Шеффилд".
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Матчи 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.