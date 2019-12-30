"Челси" обыграл "Арсенал", "Манчестер Сити" с Зинченко победил "Шеффилд". Результаты 20-го тура чемпионата Англии

29 декабря состоялось три матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Арсенал" – "Челси" – 1:2
Голы: Обамеянг, 13 – Жоржиньо, 83, Абрахам, 87
"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" – 1:0
Гол: Мане, 42
"Манчестер Сити" – "Шеффилд" – 2:0
Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.
Еще семь матчей 20-го тура чемпионата Англии прошли 28 декабря. Результаты можно посмотреть тут.
Турнирная таблица Английской Премьер-лиги:
Матчи 21-го тура чемпионата Англии пройдут 1-го и 2 января.