Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

"Челси" обыграл "Арсенал", "Манчестер Сити" с Зинченко победил "Шеффилд". Результаты 20-го тура чемпионата Англии

После поражения от "Челси" в 20-м туре чемпионата Англии, "Арсенал" опустился на 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Ливерпуль" имеет в активе 55 очков
"Ливерпуль" имеет в активе 55 очков
Фото: EPA

29 декабря состоялось три матча 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Арсенал" – "Челси" – 1:2

Голы: Обамеянг, 13 – Жоржиньо, 83, Абрахам, 87

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" – 1:0

Гол: Мане, 42

"Манчестер Сити" – "Шеффилд" – 2:0

Голы: Агуэро, 52, Де Брюйне, 82

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел на поле весь матч, результативными действиями не отличался.

Еще семь матчей 20-го тура чемпионата Англии прошли 28 декабря. Результаты можно посмотреть тут.

Турнирная таблица Английской Премьер-лиги:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Матчи 21-го тура чемпионата Англии пройдут 1-го и 2 января.

Теги: Англия, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, футболист Александр Зинченко, Чемпионат Англии
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Тина Кароль исполнила попурри из своих песен. Видео
  Тина Кароль исполнила попурри из своих песен. Видео
Пугачева разместила архивное фото Волчек со своими детьми, но не пришла на церемонию прощания
Пугачева разместила архивное фото Волчек со своими детьми, но не пришла на церемонию прощания
Беременная третьим ребенком Рафаэли показала живот на позднем сроке беременности
Беременная третьим ребенком Рафаэли показала живот на позднем сроке беременности
В Москве похоронили Волчек
В Москве похоронили Волчек
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS