"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Норвичем", "Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Лестеру". Результаты 20-го тура АПЛ

28 декабря состоялись семь матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Брайтон" – "Борнмут" – 2:0
Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79
"Уотфорд" – "Астон Вилла" – 3:0
Голы: Дини, 42, 67 (пенальти), Сарр, 71
Удаление: Мариаппа, 57 ("Уотфорд")
"Норвич" – "Тоттенхэм" – 2:2
Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пенальти)
"Вест Хэм" – "Лестер" – 1:2
Голы: Форнальс, 45 – Ихеаначо, 40, Грей, 56
Нереализованный пенальти: Грей, 15 ("Лестер")
Украинский полузащитник хозяев Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.
"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" – 1:1
Голы: Ингс, 74 – Томкинс, 50
"Ньюкасл" – "Эвертон" – 1:2
Голы: Шер, 56 – Калверт-Льюин, 13, 64
"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2
Голы: Марсьяль, 44, Рашфорд, 90+5
Еще три матча 20-го тура чемпионата Англии пройдут 29 декабря: "Арсенал" – "Челси" (16.00), "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" (18.30), "Манчестер Сити" – "Шеффилд" (20.00).
После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" с 52 очками и двумя матчами в запасе, "Лестер" – второй, у команды 42 балла.
Турнирная таблица АПЛ: