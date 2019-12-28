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"Тоттенхэм" сыграл вничью с "Норвичем", "Вест Хэм" без Ярмоленко проиграл "Лестеру". Результаты 20-го тура АПЛ

После победы над "Бернли" в 20-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" поднялся на пятое место в турнирной таблице.

"Лестер" победил "Вест Хэм" со счетом 2:1
"Лестер" победил "Вест Хэм" со счетом 2:1
Фото: EPA

28 декабря состоялись семь матчей 20-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Брайтон" – "Борнмут" – 2:0

Голы: Джаханбахш, 3, Муй, 79

"Уотфорд" – "Астон Вилла" – 3:0

Голы: Дини, 42, 67 (пенальти), Сарр, 71

Удаление: Мариаппа, 57 ("Уотфорд")

"Норвич" – "Тоттенхэм" – 2:2

Голы: Вранчич, 18, Орье, 61 – Эриксен, 55, Кейн, 83 (пенальти)

"Вест Хэм" – "Лестер" – 1:2

Голы: Форнальс, 45 – Ихеаначо, 40, Грей, 56

Нереализованный пенальти: Грей, 15 ("Лестер")

Украинский полузащитник хозяев Андрей Ярмоленко не попал в заявку на матч из-за травмы.

"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" – 1:1

Голы: Ингс, 74 – Томкинс, 50

"Ньюкасл" – "Эвертон" – 1:2

Голы: Шер, 56 – Калверт-Льюин, 13, 64

"Бернли" – "Манчестер Юнайтед" – 0:2

Голы: Марсьяль, 44, Рашфорд, 90+5

Еще три матча 20-го тура чемпионата Англии пройдут 29 декабря: "Арсенал" – "Челси" (16.00), "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" (18.30), "Манчестер Сити" – "Шеффилд" (20.00).

После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" с 52 очками и двумя матчами в запасе, "Лестер" – второй, у команды 42 балла.

Турнирная таблица АПЛ:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Теги: футбол, Манчестер Юнайтед, Челси, Андрей Ярмоленко, Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Лестер, Чемпионат Англии, Борнмут
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