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"Ливерпуль" впервые выиграл клубный чемпионат мира

В финале клубного чемпионата мира английский "Ливерпуль" победил бразильский "Фламенго" со счетом 1:0.

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"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира впервые в истории
"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира впервые в истории
Фото: Liverpool FC / Twitter

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре, сообщает официальный сайт клуба.

21 декабря в финале турнира "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, поединок перешел в овертайм.

На 99-й минуте нападающий английской команды Роберто Фирмино забил единственный гол в поединке.

"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира впервые в своей истории. Это третий трофей английской команды за год. Ранее "Ливерпуль" одержал победу в Лиге чемпионов и в Суперкубке УЕФА.

Теги: футбол, Ливерпуль, Фламенго, Клубный чемпионат мира
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