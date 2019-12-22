"Ливерпуль" впервые выиграл клубный чемпионат мира

Английский "Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира, который проходил в Катаре, сообщает официальный сайт клуба.
21 декабря в финале турнира "Ливерпуль" обыграл бразильский "Фламенго". Основное время матча завершилось со счетом 0:0, поединок перешел в овертайм.
На 99-й минуте нападающий английской команды Роберто Фирмино забил единственный гол в поединке.
"Ливерпуль" стал клубным чемпионом мира впервые в своей истории. Это третий трофей английской команды за год. Ранее "Ливерпуль" одержал победу в Лиге чемпионов и в Суперкубке УЕФА.