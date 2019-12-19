Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов подписал японского форварда

"Ливерпуль" на своем официальном сайте сообщил о подписании японского нападающего "Зальцбурга" Такуми Минамино.
18 декабря нападающий успешно прошел медицинское обследование и согласовал детали договора с английским клубом.
Контракт Минамино с "Ливерпулем" вступит в силу с 1 января следующего года.
Сумма трансфера и длительность подписанного соглашения не разглашаются.
Минамино перешел в "Зальцбург" в начале 2015 года из японского клуба "Сересо Осака". В составе австрийской команды японец сыграл 199 матчей, забил 64 гола и отдал 44 результативные передачи.
"Ливерпуль" является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В финале команда победила "Тоттенхэм" со счетом 2:0.