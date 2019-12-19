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Действующий обладатель трофея Лиги чемпионов подписал японского форварда

Английский "Ливерпуль" подписал японского нападающего "Зальцбурга" Такуми Минамино, контракт вступит в силу с 1 января следующего года.

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"Ливерпуль" и Минамино согласовали детали контракта 18 декабря
"Ливерпуль" и Минамино согласовали детали контракта 18 декабря
Фото: Liverpool FC / Twitter

"Ливерпуль" на своем официальном сайте сообщил о подписании японского нападающего "Зальцбурга" Такуми Минамино.

18 декабря нападающий успешно прошел медицинское обследование и согласовал детали договора с английским клубом.

Контракт Минамино с "Ливерпулем" вступит в силу с 1 января следующего года.

Сумма трансфера и длительность подписанного соглашения не разглашаются.

Минамино перешел в "Зальцбург" в начале 2015 года из японского клуба "Сересо Осака". В составе австрийской команды японец сыграл 199 матчей, забил 64 гола и отдал 44 результативные передачи.

"Ливерпуль" является действующим обладателем трофея Лиги чемпионов. В финале команда победила "Тоттенхэм" со счетом 2:0.

Теги: футбол, Ливерпуль, трансфер, Такуми Минамино, ФК Зальцбург
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