"Бавария" интересуется игроком "Шахтера" Тете, "горняки" могут продать бразильца за €50 млн – СМИ

Немецкий футбольный клуб "Бавария" интересуется бразильским полузащитником "Шахтера" Тете, сообщает немецкая версия сайта телеканала Sky Sport.
По информации телеканала, донецкий клуб проинформировал агента Тете о предложении "Баварии", но на данный момент прямого контакта немецкого клуба и представителей бразильца не было.
В контракте Тете с "Шахтером" прописана сумма отступных в размере €150 млн, но Sky Sport пишет, что донецкий клуб отпустит бразильца в январе за €50 млн.
Тете перешел в "Шахтер" из бразильского "Гремио" в феврале этого года. По данным ресурса Transfermarkt, "горняки" заплатили за полузащитника €15 млн.
За донецкую команду Тете сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.