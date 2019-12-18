"Бавария" интересуется игроком "Шахтера" Тете, "горняки" могут продать бразильца за €50 млн – СМИ

Агент бразильского хавбека "Шахтера" Тете проинформирован клубом об интересе мюнхенской "Баварии" к его клиенту, сообщает немецкая версия сайта телеканала Sky Sport.

Тете (слева) перешел в "Шахтер" в феврале 2019 года Фото: EPA

Немецкий футбольный клуб "Бавария" интересуется бразильским полузащитником "Шахтера" Тете, сообщает немецкая версия сайта телеканала Sky Sport.

По информации телеканала, донецкий клуб проинформировал агента Тете о предложении "Баварии", но на данный момент прямого контакта немецкого клуба и представителей бразильца не было.

В контракте Тете с "Шахтером" прописана сумма отступных в размере €150 млн, но Sky Sport пишет, что донецкий клуб отпустит бразильца в январе за €50 млн.

Тете перешел в "Шахтер" из бразильского "Гремио" в феврале этого года. По данным ресурса Transfermarkt, "горняки" заплатили за полузащитника €15 млн.

За донецкую команду Тете сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.