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Шовковский: На сегодняшний день "Шахтер" выше уровнем, чем "Динамо"

Бывший голкипер "Динамо" Александр Шовковский считает, что киевской команде сложно бороться с "Шахтером" за чемпионство в Украине.

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Шовковский: В рамках чемпионата Украины и "Динамо", и "Шахтер" топ-клубы
Шовковский: В рамках чемпионата Украины и "Динамо", и "Шахтер" – топ-клубы
Фото: SaSho / Instagram

Экс-вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский в интервью программе "Вацко Light" на YouTube сказал, что не считает киевскую команду топ-клубом.

"Я согласен со словами [экс-тренера "Динамо"] Александра Хацкевича: на сегодняшний день "Динамо" (Киев) – это команда среднего уровня. Топ-клуб – это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы", – сказал Шовковский.

Бывший вратарь считает, что "на сегодняшний день "Шахтер" уровнем выше, чем "Динамо".

"В рамках чемпионата Украины и "Динамо", и "Шахтер" – это топ-клубы. Если же брать мировой, европейский футбол – я бы все равно поставил "Шахтер" выше "Динамо", – добавил экс-голкипер киевской команды.

По словам Шовковского, по подбору игроков "Динамо" сложно бороться с "Шахтером" за чемпионство в Украине: "Но просто никогда не было, никогда и не будет".

Экс-вратарь "Динамо" считает, что команда потеряла много очков в матчах с более слабыми соперниками.

"Так кажется перед матчем, но по телевизору видишь, что играют равные команды", – резюмировал Шовковский.

"Динамо" после 18 туров УПЛ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины и имеет в активе 36 очков, "Шахтер" идет на первом месте с 50 зачетными пунктами.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, Александр Шовковский, Шахтер Донецк, УПЛ
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