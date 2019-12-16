"Шахтер" узнал соперника в 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой донецкий "Шахтер" узнал своего соперника, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Донецкий клуб в 1/16 финала Лиги Европы сыграет с португальской "Бенфикой".
Португальский клуб занял третье место в группе G Лиги чемпионов с "Лейпцигом", "Лионом" и "Зенитом".
"Шахтер" первый поединок проведет на домашнем поле 20 февраля, ответный матч пройдет в Португалии 27 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет 28 февраля.
Донецкий клуб – единственный представитель Украины в весенней части еврокубковой кампании 2019/20. "Шахтер" занял третье место в группе C Лиги чемпионов с "Манчестер Сити", "Аталантой" и "Динамо" (Загреб).
Все пары 1/16 финала Лиги Европы можно посмотреть тут.