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Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

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"Челси" является действующим победителем Лиги Европы
"Челси" является действующим победителем Лиги Европы
Фото: EPA

16 декабря во время жеребьевки первого этапа плей-офф Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, определились все пары, которые сыграют в 1/16 финала турнира, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Пары 1/16 финала Лиги Европы:

"Вулверхэмптон" (Англия) – "Эспаньол" (Испания);

"Спортинг" (Португалия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция);

"Хетафе" (Испания) – "Аякс" (Нидерланды);

"Байер" (Германия) – "Порту" (Португалия);

"Копенгаген" (Дания) – "Селтик" (Шотландия);

АПОЕЛ (Кипр) – "Базель" (Швейцария);

"Клуж" (Румыния) – "Севилья" (Испания);

"Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия);

"Алкмаар" (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия);

"Брюгге" (Бельгия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия);

"Лудогорец" (Болгария) – "Интер" (Италия);

"Айнтрахт" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия);

"Шахтер" (Украина) – "Бенфика" (Португалия);

"Вольфсбург" (Германия) – "Мальме" (Швеция);

"Рома" (Италия) – "Гент" (Бельгия);

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия).

Команды, которые написаны первыми в паре, проведут первый матч 1/16 финала на домашнем поле.

Первые матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 20 февраля, ответные поединки – 27 февраля. Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 28 февраля.

Действующим победителем Лиги Европы является английский "Челси".

Финал Лиги Европы 2019/20 пройдет в польском Гданське 27 мая.

Теги: футбол, Украина, Манчестер Юнайтед, Лига Европы, Шахтер Донецк, Арсенал, Интер, Севилья, Порту (Португалия), Бенфика, Брюгге (Бельгия), ФК Гент, ФК Рома
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