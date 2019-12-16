Определились все пары 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря во время жеребьевки первого этапа плей-офф Лиги Европы, которая прошла в швейцарском Ньоне, определились все пары, которые сыграют в 1/16 финала турнира, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Пары 1/16 финала Лиги Европы:
"Вулверхэмптон" (Англия) – "Эспаньол" (Испания);
"Спортинг" (Португалия) – "Истанбул Башакшехир" (Турция);
"Хетафе" (Испания) – "Аякс" (Нидерланды);
"Байер" (Германия) – "Порту" (Португалия);
"Копенгаген" (Дания) – "Селтик" (Шотландия);
АПОЕЛ (Кипр) – "Базель" (Швейцария);
"Клуж" (Румыния) – "Севилья" (Испания);
"Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия);
"Алкмаар" (Нидерланды) – ЛАСК (Австрия);
"Брюгге" (Бельгия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия);
"Лудогорец" (Болгария) – "Интер" (Италия);
"Айнтрахт" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия);
"Шахтер" (Украина) – "Бенфика" (Португалия);
"Вольфсбург" (Германия) – "Мальме" (Швеция);
"Рома" (Италия) – "Гент" (Бельгия);
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Брага" (Португалия).
Команды, которые написаны первыми в паре, проведут первый матч 1/16 финала на домашнем поле.
Первые матчи плей-офф Лиги Европы пройдут 20 февраля, ответные поединки – 27 февраля. Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 28 февраля.
Действующим победителем Лиги Европы является английский "Челси".
Финал Лиги Европы 2019/20 пройдет в польском Гданське 27 мая.