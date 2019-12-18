Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря во время жеребьевки первого этапа плей-офф Лиги чемпионов, которая прошла в швейцарском Ньоне, определились все пары, которые сыграют в 1/8 финала турнира, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция);
"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия);
"Аталанта" (Италия) – "Валенсия" (Испания);
"Атлетико" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия);
"Челси" (Англия) – "Бавария" (Германия);
"Лион" (Франция) – "Ювентус" (Италия);
"Тоттенхэм" (Англия) – "РБ Лейпциг" (Германия);
"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).
Команды, которые написаны первыми в паре, проведут первый матч 1/8 финала на домашнем поле.
Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф турнира прошли команды исключительно из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).
Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский "Ливерпуль".
Финал Лиги чемпионов 2019/20 пройдет в турецком Стамбуле 30 мая.