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Определились все пары 1/8 финала Лиги чемпионов

16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль"
Действующим победителем Лиги чемпионов является "Ливерпуль"
Фото: EPA

16 декабря во время жеребьевки первого этапа плей-офф Лиги чемпионов, которая прошла в швейцарском Ньоне, определились все пары, которые сыграют в 1/8 финала турнира, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – ПСЖ (Франция);

"Реал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия);

"Аталанта" (Италия) – "Валенсия" (Испания);

"Атлетико" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия);

"Челси" (Англия) – "Бавария" (Германия);

"Лион" (Франция) – "Ювентус" (Италия);

"Тоттенхэм" (Англия) – "РБ Лейпциг" (Германия);

"Наполи" (Италия) – "Барселона" (Испания).

Команды, которые написаны первыми в паре, проведут первый матч 1/8 финала на домашнем поле.

Впервые в истории Лиги чемпионов в плей-офф турнира прошли команды исключительно из топ-5 европейских чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция).

Действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является английский "Ливерпуль".

Финал Лиги чемпионов 2019/20 пройдет в турецком Стамбуле 30 мая.

Теги: футбол, Барселона, Валенсия, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Бавария (Мюнхен), Атлетико, Челси, Ливерпуль, Лион, Ювентус Турин, ПСЖ Париж, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Боруссия Дортмунд, Аталанта, Наполи, РБ Лейпциг
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