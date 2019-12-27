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"Ливерпуль" разгромил "Лестер", "Челси" проиграл "Саутгемптону". Результаты 19-го тура чемпионата Англии

После 19-го тура чемпионата Англии турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль" с 52 очками, на втором месте "Лестер" – 39 баллов.

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"Ливерпуль" победил "Лестер" со счетом 4:0
"Ливерпуль" победил "Лестер" со счетом 4:0
Фото: EPA

26 декабря состоялись девять матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

"Тоттенхэм" – "Брайтон" – 2:1

Голы: Кейн, 53, Алли, 72 – Вебстер, 37

"Астон Вилла" – "Норвич" – 1:0

Гол: Хурихан, 64

"Борнмут" – "Арсенал" – 1:1

Голы: Гослинг, 35 – Обамеянг, 63

"Эвертон" – "Бернли" – 1:0

ГолКалверт-Льюин, 80

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" – 2:1

Голы: Куяте, 68, Айю, 90 – Снодграсс, 57

"Челси" – "Саутгемптон" – 0:2

Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73

"Шеффилд Юнайтед" – "Уотфорд" – 1:1

Голы: Норвуд, 36 (пенальти) – Деулофеу, 27

"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" – 4:1

Голы: Марсьяль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 – Лонгстафф, 17

"Лестер" – "Ливерпуль" – 0:4

Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пенальти), Александер-Арнольд, 78

Последний матч 19-го тура чемпионата Англии пройдет 27 декабря, в нем "Вулверхэмптон" примет "Манчестер Сити". Начало – в 21.45.

После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" с 52 очками, "Лестер" – второй, у команды 39 баллов.

Теги: футбол, Челси, Арсенал, Ливерпуль, Эвертон Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Вест Хэм, Кристал Пэлас, Лестер, Чемпионат Англии, Борнмут
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