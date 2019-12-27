"Ливерпуль" разгромил "Лестер", "Челси" проиграл "Саутгемптону". Результаты 19-го тура чемпионата Англии

26 декабря состоялись девять матчей 19-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
"Тоттенхэм" – "Брайтон" – 2:1
Голы: Кейн, 53, Алли, 72 – Вебстер, 37
"Астон Вилла" – "Норвич" – 1:0
Гол: Хурихан, 64
"Борнмут" – "Арсенал" – 1:1
Голы: Гослинг, 35 – Обамеянг, 63
"Эвертон" – "Бернли" – 1:0
Гол: Калверт-Льюин, 80
"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" – 2:1
Голы: Куяте, 68, Айю, 90 – Снодграсс, 57
"Челси" – "Саутгемптон" – 0:2
Голы: Обафеми, 31, Редмонд, 73
"Шеффилд Юнайтед" – "Уотфорд" – 1:1
Голы: Норвуд, 36 (пенальти) – Деулофеу, 27
"Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл" – 4:1
Голы: Марсьяль, 24, 51, Гринвуд, 36, Рашфорд, 41 – Лонгстафф, 17
"Лестер" – "Ливерпуль" – 0:4
Голы: Фирмино, 31, 74, Милнер, 71 (пенальти), Александер-Арнольд, 78
Последний матч 19-го тура чемпионата Англии пройдет 27 декабря, в нем "Вулверхэмптон" примет "Манчестер Сити". Начало – в 21.45.
После этих матчей турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Ливерпуль" с 52 очками, "Лестер" – второй, у команды 39 баллов.