"Динамо" назвало соперников на первом тренировочном сборе

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте назвало соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.
"Динамо" проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 15-го по 28 января и встретится с шестью соперниками:
19 января. "Динамо" – "Легия" (Польша);
20 января. "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан);
23 января. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония);
24 января. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия);
27 января. "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь);
28 января. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан).
Киевский клуб предупреждает, что даты и соперники могут меняться.
"Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Алексея Михайличенко 36 очков.