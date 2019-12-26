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"Динамо" назвало соперников на первом тренировочном сборе

Первый тренировочный сбор киевское "Динамо" проведет в турецком Белеке с 15-го по 28 января и сыграет шесть контрольных матчей.

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"Динамо" ушло на перерыв на втором месте в УПЛ
"Динамо" ушло на перерыв на втором месте в УПЛ
Фото: EPA

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте назвало соперников, с которыми сыграет на первом зимнем тренировочном сборе.

"Динамо" проведет первый зимний сбор в турецком Белеке с 15-го по 28 января и встретится с шестью соперниками:

19 января. "Динамо" – "Легия" (Польша);

20 января. "Динамо" – "Нефтчи" (Азербайджан);

23 января. "Динамо" – "Вардар" (Северная Македония);

24 января. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватия);

27 января. "Динамо" – "Динамо" (Брест, Беларусь);

28 января. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан).

Киевский клуб предупреждает, что даты и соперники могут меняться.

"Динамо" ушло на зимний перерыв на втором месте в чемпионате Украины. После 18 туров у команды Алексея Михайличенко 36 очков.

Теги: футбол, Украина, Динамо Киев, товарищеский матч
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