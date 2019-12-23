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"Динамо" – в топ-15 лучших клубов за всю историю Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" расположилось на 11-м месте рейтинга самых успешных клубов Лиги чемпионов, имея в активе 246 очков.

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"Динамо" принимало участие в 36 розыгрышах Лиги чемпионов
"Динамо" принимало участие в 36 розыгрышах Лиги чемпионов
Фото: EPA

Киевское "Динамо" попало в топ-15 самых успешных команд за всю историю Лиги чемпионов (с 1955-го по 2019 год), об этом свидетельствует рейтинг, опубликованный на официальном сайте УЕФА.

За каждую победу в Лиге чемпионов УЕФА насчитывает команде по два очка, за ничью – одно.

"Динамо" расположилось на 11-м месте рейтинга, имея в активе 246 очков. Киевский клуб принимал участие в 36 розыгрышах самого престижного клубного турнира Европы.

Возглавляет рейтинг мадридский "Реал" – 600 очков. Вторая – мюнхенская "Бавария", которая заработала 474 балла. Замыкает тройку "Барселона", у испанской команды 446 очков.

В рейтинг попали еще пять украинских команд: "Шахтер" (32-е место, 132 очка), "Днепр" (173-я позиция, 14 очков), "Заря" (282-я строчка, пять баллов), "Металлист" и "Таврия" (333-е место, по три очка).

Теги: футбол, Украина, Таврия, Барселона, Динамо Киев, Металлист Харьков, УЕФА, Лига чемпионов, Реал (Мадрид), Шахтер Донецк, Заря, Бавария, ФК Днепр
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