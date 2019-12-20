"Шахтер" заработал €47,2 млн за участие в еврокубках сезона 2018/19, "Динамо" – €16,4 млн

"Шахтер" в сезоне 2018/19 покинул еврокубки на стадии 1/16 финала Лиги Европы, проиграв немецкому "Айнтрахту". "Динамо" вылетело в 1/8 финала Лиги Европы от английского "Челси".

"Шахтер" получил €46,65 млн за Лигу чемпионов и €555 тысяч за Лигу Европы Фото: EPA

УЕФА на своем официальном сайте опубликовало отчеты за сезон 2018/19, в которых указаны суммы, распределенные между участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Шахтер" в прошлом сезоне заработал €46,65 млн за участие в групповом этапе Лиги чемпионов, а также €555 тысяч за матчи 1/16 финала Лиги Европы, где донецкий клуб проиграл немецкому "Айнтрахту". Общая сумма, выплаченная "Шахтеру", составила около €47,2 млн.

"Динамо" получило €5,05 млн за участие в квалификации Лиги чемпионов, а также €11,35 млн за участие в групповом этапе Лиги Европы и выход в 1/8 финала турнира, где киевский клуб проиграл лондонскому "Челси". Общая сумма, выплаченная "Динамо", составила около €16,4 млн.

Полтавская "Ворскла", которая также выступала в групповом этапе Лиги Европы 2018/19, получила €4,68 млн.