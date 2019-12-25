"Динамо" отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ

Киевское "Динамо" отдало в аренду двух своих игроков – Романа Вантуха и Никиту Кравченко, сообщает официальный сайт клуба.
Вантух до завершения сезона 2019/20 будет выступать за "Александрию", а Кравченко – за донецкий "Олимпик".
В первой половине сезона Вантух выступал на правах аренды за донецкий "Олимпик", где сыграл 10 поединков, забил один гол и отдал результативную передачу.
Кравченко в этом сезоне не выходил на поле в составе взрослой команды "Динамо".
После 18 туров чемпионата Украины "Олимпик" идет на девятом месте в турнирной таблице и имеет в активе 18 очков, "Александрия" занимает пятую позицию с 33 баллами.