"Динамо" отдало двух футболистов в аренду клубам УПЛ

Защитник киевского "Динамо" Роман Вантух следующие полгода будет выступать за "Александрию", а полузащитник киевлян Никита Кравченко – за донецкий "Олимпик".

Кравченко не сыграл ни одного матча за основную команду "Динамо" в этом сезоне Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" отдало в аренду двух своих игроков – Романа Вантуха и Никиту Кравченко, сообщает официальный сайт клуба.

Вантух до завершения сезона 2019/20 будет выступать за "Александрию", а Кравченко – за донецкий "Олимпик".

В первой половине сезона Вантух выступал на правах аренды за донецкий "Олимпик", где сыграл 10 поединков, забил один гол и отдал результативную передачу.

Кравченко в этом сезоне не выходил на поле в составе взрослой команды "Динамо".

После 18 туров чемпионата Украины "Олимпик" идет на девятом месте в турнирной таблице и имеет в активе 18 очков, "Александрия" занимает пятую позицию с 33 баллами.