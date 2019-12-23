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"Динамо" досрочно вернуло из аренды украинского нападающего

Нападающий "Динамо" Назарий Русин последние полгода провел в аренде в луганской "Заре".

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Русин выступает за первую команду "Динамо" с 2018 года
Русин выступает за первую команду "Динамо" с 2018 года
Фото: EPA

Киевское "Динамо" досрочно вернуло из аренды украинского нападающего Назария Русина, сообщает официальный сайт клуба.

На первые зимние сборы футболист поедет уже с киевской командой.

Последние полгода Русин выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", в ее составе нападающий провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Русин является воспитанником "Динамо" и начал выступать за первую команду в 2018 году. В составе киевлян нападающий сыграл 27 поединков, забил семь голов и сделал один ассист.

Теги: футбол, Динамо Киев, Заря Луганск, УПЛ, Назарий Русин
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