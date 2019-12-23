Нападающий "Динамо" Назарий Русин последние полгода провел в аренде в луганской "Заре".

Русин выступает за первую команду "Динамо" с 2018 года Фото: EPA

Киевское "Динамо" досрочно вернуло из аренды украинского нападающего Назария Русина, сообщает официальный сайт клуба.

На первые зимние сборы футболист поедет уже с киевской командой.

Последние полгода Русин выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", в ее составе нападающий провел 17 поединков во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

Русин является воспитанником "Динамо" и начал выступать за первую команду в 2018 году. В составе киевлян нападающий сыграл 27 поединков, забил семь голов и сделал один ассист.