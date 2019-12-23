Итальянскому "Интеру" предложили рассмотреть трансфер Цыганкова – СМИ

Украинского полузащитника Виктора Цыганкова не будет в списке приоритетных покупок "Интера" в зимнее трансферное окно, пишет итальянский ресурс InterLive.

Главному тренеру "Интера" Антонио Конте предложили рассмотреть трансфер украинского полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова, сообщает итальянское издание InterLive.

По информации ресурса, у итальянской команды есть приоритетный список футболистов, которых хочет видеть в команде Конте. Цыганков не входит в этот список и вряд ли будет приобретен в зимнее трансферное окно.

Кто именно предложил украинского футболиста "Интеру" издание не сообщает.

Цыганков является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду киевлян с 2016 года. За это время полузащитник сыграл 142 матча за клуб во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 45 результативных передач.

Также в активе Цыганкова 20 поединков за сборную Украины, в которых футболист забил три гола и отдал два ассиста.