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Итальянскому "Интеру" предложили рассмотреть трансфер Цыганкова – СМИ

Украинского полузащитника Виктора Цыганкова не будет в списке приоритетных покупок "Интера" в зимнее трансферное окно, пишет итальянский ресурс InterLive.

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Цыганков сыграл 20 матчей за сборную Украины
Цыганков сыграл 20 матчей за сборную Украины
Фото: EPA

Главному тренеру "Интера" Антонио Конте предложили рассмотреть трансфер украинского полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова, сообщает итальянское издание InterLive.

По информации ресурса, у итальянской команды есть приоритетный список футболистов, которых хочет видеть в команде Конте. Цыганков не входит в этот список и вряд ли будет приобретен в зимнее трансферное окно.

Кто именно предложил украинского футболиста "Интеру" издание не сообщает.

Цыганков является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду киевлян с 2016 года. За это время полузащитник сыграл 142 матча за клуб во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 45 результативных передач.

Также в активе Цыганкова 20 поединков за сборную Украины, в которых футболист забил три гола и отдал два ассиста.

Теги: Украина, Динамо Киев, сборная Украины, Интер, трансфер, Виктор Цыганков, Чемпионат Италии
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