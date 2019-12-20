Экс-тренер "Динамо" Хацкевич возглавил "Ротор" из второго российского дивизиона

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич из Беларуси 20 декабря стал наставником российского "Ротора", сообщает официальный сайт клуба.
Помощником Хацкевича стал узбекский специалист с украинским гражданством Максим Шацких, с которым белорус работал и в "Динамо".
Новый тренерский штаб приступит к работе 12 января, когда команда отправится на первый зимний сбор. Длительность контракта не разглашается.
Хацкевич возглавлял "Динамо" с июня 2017 года по август 2019-го. С киевским клубом белорус завоевал два Суперкубка Украины.
"Ротор" выступает в ФНЛ – втором по силе дивизионе чемпионата России. После 25 туров команда возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 52 очка.