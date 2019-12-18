"Динамо" сыграет с "Александрией". Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.

Сегодня, 18 декабря, в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2019/2020, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В 1/4 финала Кубка Украины примут участие пять представителей Премьер-лиги, две команды из Первой лиги и один коллектив Второй лиги чемпионата Украины.

В ходе жеребьевки были определены следующие пары:

"Динамо" – "Александрия";

"Минай" – "Ингулец";

"Альянс" – "Мариуполь";

"Десна" – "Ворскла".

Базовая дата проведения 1/4 финала Кубка Украины – 4 марта. На этой стадии команды сыграют один матч, который пройдет на поле той команды, которая указана в списке первой.

Финал Кубка Украины пройдет на городском стадионе в Тернополе 13 мая следующего года.

Действующим обладателем Кубка Украины является донецкий "Шахтер", который в финале обыграл "Ингулец" (4:0).