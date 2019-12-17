Украинская ассоциация футбола утвердила место проведения финала Кубка Украины 2019/20

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте подтвердила, что финал Кубка Украины 2019/20 пройдет на городском стадионе в Тернополе.
"Гарантии по подготовке инфраструктуры арены уже предоставили представители властных структур – мэр города и председатель ОГА", – пишет официальный сайт УАФ.
Запасным стадионом определена "Арена Львов".
Городской стадион Тернополя вмещает около 15 тыс. зрителей.
В 1/4 финала Кубка Украины примут участие следующие команды: "Мариуполь", "Десна", "Минай", "Ингулец", "Ворскла", "Альянс", "Александрия" и "Динамо".
Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая следующего года.