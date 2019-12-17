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Украинская ассоциация футбола утвердила место проведения финала Кубка Украины 2019/20

Финал Кубка Украины сезона 2019/20 по футболу пройдет в Тернополе.

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Стадион в Тернополе вмещает около 15 тысяч зрителей
Стадион в Тернополе вмещает около 15 тысяч зрителей
Фото: ffu.ua

Украинская ассоциация футбола на своем официальном сайте подтвердила, что финал Кубка Украины 2019/20 пройдет на городском стадионе в Тернополе.

"Гарантии по подготовке инфраструктуры арены уже предоставили представители властных структур – мэр города и председатель ОГА", – пишет официальный сайт УАФ.

Запасным стадионом определена "Арена Львов".

Городской стадион Тернополя вмещает около 15 тыс. зрителей.

В 1/4 финала Кубка Украины примут участие следующие команды: "Мариуполь", "Десна", "Минай", "Ингулец", "Ворскла", "Альянс", "Александрия" и "Динамо".

Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая следующего года.

Теги: футбол, Тернополь, Кубок Украины, УАФ
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