"Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко в зимнее трансферное окно – СМИ

Английский "Вест Хэм" готов продать украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно за £18 млн, сообщает британское издание Football Insider.

Английский футбольный клуб "Вест Хэм" может продать полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в зимнее трансферное окно, сообщает британское издание Football Insider.

В январе английский клуб готов выслушать предложения от других команд по Ярмоленко, который потерял место в основном составе команды.

Издание, ссылаясь на источник в клубе, пишет, что "Вест Хэм" готов отпустить украинца за £18 млн. Это столько же, сколько клуб заплатил за Ярмоленко дортмундской "Боруссии" летом 2018 года.

"Вест Хэм" составил список трансферных целей, но покупки зависят от продажи более возрастных игроков, в том числе и Ярмоленко.

Украинец в составе "Вест Хэма" за полтора сезона провел 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи (15 игр, три гола и один ассист в этом сезоне).