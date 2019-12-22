Капитан "Шахтера" заявил, что не будет продлевать контракт с донецким клубом

Бразильский капитан "Шахтера" Тайсон сказал, что в будущем готов подписать предварительный контракт с бразильским "Интернасьоналем".

Бразильский полузащитник "Шахтера" в комментарии бразильскому изданию ZonaMista сказал, что не будет продлевать контракт с донецким клубом.

"Я не буду сейчас говорить о возвращении в "Интернасьонал". Если я не перейду, то буду потом виноват. У меня остался только один год контракта с "Шахтером", я не буду его продлевать. Единственная бразильская команда, в которой я буду играть, – "Интернасьонал", – сказал Тайсон.

По словам Тайсона, если президент бразильского клуба будет по-прежнему хотеть видеть его в команде, он будет готов подписать предварительный контракт.

Тайсон выступает за "Шахтер" с зимы 2013 года. За это время бразилец стал капитаном команды, сыграл 257 матчей во всех турнирах, забил 49 голов и отдал 73 результативные передачи. Ранее вингер играл за харьковский "Металлист" (2010–2013) и бразильский "Интернасьональ" (2008–2010).

По данным ресурса Transfermarkt, контракт Тайсона с "Шахтером" действует до лета 2021 года.