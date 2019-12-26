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Ярмоленко пропустит около месяца из-за травмы – СМИ

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра, сообщает украинское издание "Команда №1".

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Ярмоленко пропустит около четырех недель
Ярмоленко пропустит около четырех недель
Фото: EPA

Полузащитник английского "Вест Хэма" украинец Андрей Ярмоленко пропустит около трех-четырех недель из-за повреждения, сообщает "Команда №1".

По информации источника, у Ярмоленко диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра.

Украинец не сможет помочь своей команде в самый насыщенный отрезок сезона – Boxing Day. За неделю в чемпионате Англии проводится три тура.

Ярмоленко пропустит поединки против "Кристал Пэлас", "Лестера" и "Борнмута". Ранее украинец не сыграл в матче с "Арсеналом" из-за травмы спины.

В этом сезоне Ярмоленко провел за лондонский клуб 15 поединков, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Теги: футбол, Украина, Андрей Ярмоленко, травма, Вест Хэм, Чемпионат Англии
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