Ярмоленко пропустит около месяца из-за травмы – СМИ

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму приводящей мышцы бедра, сообщает украинское издание "Команда №1".

Полузащитник английского "Вест Хэма" украинец Андрей Ярмоленко пропустит около трех-четырех недель из-за повреждения, сообщает "Команда №1".

По информации источника, у Ярмоленко диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра.

Украинец не сможет помочь своей команде в самый насыщенный отрезок сезона – Boxing Day. За неделю в чемпионате Англии проводится три тура.

Ярмоленко пропустит поединки против "Кристал Пэлас", "Лестера" и "Борнмута". Ранее украинец не сыграл в матче с "Арсеналом" из-за травмы спины.