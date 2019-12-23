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Малиновский ассистом помог "Аталанте" разгромить "Милан"

"Аталанта", в которой выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, в 17-м туре чемпионата Италии разгромила "Милан" со счетом 5:0.

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Малиновский (справа) отметился вторым ассистом за "Аталанту"
Малиновский (справа) отметился вторым ассистом за "Аталанту"
Фото: EPA

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отметился результативной передачей в матче 17-го тура чемпионата Италии "Аталанта" – "Милан", сообщает официальный сайт "Аталанты".

"Аталанта" – "Милан" – 5:0.

Голы: Гомес, 10, Пашалич, 61, Иличич, 63, 72, Муриэль, 84.

На 84-й минуте матча Малиновский длинной передачей со своей половины поля вывел нападающего "Аталанты" Луиса Муриэля один на один с голкипером "Милана", и форвард забил пятый гол команды в матче.

Видео результативного паса Малиновского можно посмотреть тут.

В этом сезоне на счету украинца 20 поединков за "Аталанту" во всех турнирах, где Малиновский забил три гола и сделал два ассиста.

После 17 туров чемпионата Италии "Аталанта" занимает пятое место в турнирной таблице и имеет в активе 31 очко.

Теги: футбол, Украина, Руслан Малиновский, Аталанта, ФК Милан, Чемпионат Италии
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