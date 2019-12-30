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"Вест Хэм", в котором выступает Ярмоленко, сменил главного тренера

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, который выступает в составе английского "Вест Хэма", будет работать под руководством шотландца Дэвида Мойеса.

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Мойес подписал контракт на полтора года
Мойес подписал контракт на полтора года
Фото: whufc.com

Английский "Вест Хэм", за который выступает украинский полузащитник Андрей Ярмоленко, сменил главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

28 декабря после поражения от "Лестера" в 20-м туре чемпионата Англии на официальном сайте "Вест Хэма" вышло заявление о том, что чилиец Мануэль Пеллегрини покинул пост главного тренера команды.

29 декабря было оглашено, что новым наставником команды стал шотландский специалист Дэвид Мойес. Контракт подписан на полтора года.

Пеллегрини руководил "Вест Хэмом" с мая 2018 года. В прошлом сезоне под руководством чилийца лондонская команда заняла 10-е место в чемпионате Англии.

Мойес уже тренировал "Вест Хэм" – с ноября 2017-го по май 2018 годов. Под руководством шотландца команда одержала девять побед в 31 матче.

После 20 туров АПЛ сезона 2019/20 "Вест Хэм", в котором выступает Ярмоленко, занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет в активе 19 очков, от зоны вылета команду отделяет один балл.

Теги: футбол, Андрей Ярмоленко, Вест Хэм, Чемпионат Англии, Мануэль Пеллегрини, Дэвид Мойес
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