Восстановление Ярмоленко после травмы займет в два раза больше времени, чем ожидалось – СМИ

По информации британского ресурса Football.London, украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко восстановится от травмы к концу февраля.

Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 15 матчей в сезоне Фото: EPA

Восстановление украинского полузащитника "Вест Хэма" после травмы бедра займет в два раза больше времени, чем ожидалось ранее.

26 декабря украинский ресурс "Команда №1" сообщил, что у Ярмоленко диагностировано повреждение приводящей мышцы бедра, а на восстановление уйдет около трех-четырех недель.

3 февраля британский ресурс Football.London сообщил, что ориентировочная дата возвращения украинца на поле – 29 февраля.

Таким образом, полузащитник пропустит матчи чемпионата Англии против "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" и, вероятно, матч против "Саутгемптона", который запланирован на 29 февраля.

В этом сезоне Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 15 поединков во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В последний раз украинец выходил на поле в составе лондонской команды 14 декабря в матче против "Саутгемптона".