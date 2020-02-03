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Украинский футболист Зинченко был удален впервые в карьере в матче против "Тоттенхэма"

"Манчестер Сити" пропустил два гола от "Тоттенхэма" после удаления украинского защитника Александра Зинченко в поединке 25-го тура чемпионата Англии.

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Зинченко извинился перед партнерами за удаление в матче против "Тоттенхэма"
Зинченко извинился перед партнерами за удаление в матче против "Тоттенхэма"
Фото: EPA

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко впервые в карьере был удален в матче 25-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма", пишет официальный сайт клуба из Манчестера.

Украинец получил первую желтую карточку на 42-й минуте поединка за неспортивное поведение, вторую – на 60-й за срыв атаки соперника.

Это были первые желтые карточки для Зинченко в чемпионате Англии. До этого футболист получил четыре предупреждения во взрослом футболе.

"Тоттенхэм" забил первый гол через три минуты после удаления украинца, а на 71-й счет стал 2:0 в пользу лондонского клуба.

После матча главный тренер "Манчестер Сити" испанец Пеп Гвардиола в комментарии официальному сайту клуба сказал, что удаление Зинченко было ключевым эпизодом игры: "Это было морально тяжело для команды. Мы говорили с ним в перерыве, чтобы он был осторожен с желтыми карточками".

Зинченко на своей странице в Instagram извинился перед партнерами и болельщиками "Манчестер Сити": "Удаление – полностью моя вина. Это будет хорошим уроком. Единственное, что я могу пообещать, – я буду работать усерднее, чем когда-либо прежде".

Для украинца этот поединок был 16-м в сезоне за "Манчестер Сити" во всех турнирах и 11-м в чемпионате Англии.

После этого поражения "Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеет в активе 51 очко, что на 22 меньше, чем у "Ливерпуля". "Тоттенхэм" занимает пятое место и имеет в активе 37 пунктов.

Теги: футбол, Украина, Англия, Манчестер Сити, Тоттенхэм, футболист Александр Зинченко, Пеп Гвардиола, чемпионат Англии
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