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"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Челси", Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Шеффилд". Результаты 24-го тура АПЛ

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко отыграл весь поединок 24-го тура чемпионата Англии против "Шеффилда".

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"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2
"Челси" сыграл вничью с "Арсеналом" со счетом 2:2
Фото: EPA

21 января состоялось шесть матчей 24-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

"Астон Вилла" – "Уотфорд" – 2:1

Голы: Луиз, 68, Мингс, 90+5 – Дини, 38

"Борнмут" – "Брайтон" – 3:1

Голы: Уилсон, 36, 74, Гросс, 41 (автогол) – Муй, 81

"Эвертон" – "Ньюкасл" – 2:2

Голы: Кин, 30, Калверт-Льюин, 54 – Лежен, 90+4, 90+5

"Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" – 0:2

Голы: Редмонд, 22, Армстронг, 48

"Шеффилд" – "Манчестер Сити" – 0:1

Гол: Агуэро, 73

Нереализованный пенальти: Жезус, 36 ("Манчестер Сити")

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.

"Челси" – "Арсенал" – 2:2

Голы: Жоржиньо, 28 (пенальти), Аспиликуэта, 84 – Мартинелли, 63, Бельерин, 87

Удаление: Луис, 26 ("Арсенал")

Еще четыре поединка 24-го тура чемпионата Англии пройдут 22-го и 23 января.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Теги: футбол, Англия, Челси, Александр Зинченко, Арсенал, Манчестер Сити, Кристал Пэлас, чемпионат Англии, Борнмут, Шеффилд
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