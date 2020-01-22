"Арсенал" в меньшинстве сыграл вничью с "Челси", Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Шеффилд". Результаты 24-го тура АПЛ

21 января состоялось шесть матчей 24-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
"Астон Вилла" – "Уотфорд" – 2:1
Голы: Луиз, 68, Мингс, 90+5 – Дини, 38
"Борнмут" – "Брайтон" – 3:1
Голы: Уилсон, 36, 74, Гросс, 41 (автогол) – Муй, 81
"Эвертон" – "Ньюкасл" – 2:2
Голы: Кин, 30, Калверт-Льюин, 54 – Лежен, 90+4, 90+5
"Кристал Пэлас" – "Саутгемптон" – 0:2
Голы: Редмонд, 22, Армстронг, 48
"Шеффилд" – "Манчестер Сити" – 0:1
Гол: Агуэро, 73
Нереализованный пенальти: Жезус, 36 ("Манчестер Сити")
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле весь матч.
"Челси" – "Арсенал" – 2:2
Голы: Жоржиньо, 28 (пенальти), Аспиликуэта, 84 – Мартинелли, 63, Бельерин, 87
Удаление: Луис, 26 ("Арсенал")
Еще четыре поединка 24-го тура чемпионата Англии пройдут 22-го и 23 января.
Турнирная таблица чемпионата Англии: