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"Аталанта" с Малиновским проиграла СПАЛу, "Ювентус" победил Парму. Результаты 20-го тура чемпионата Италии

После поражения СПАЛу в 20-м туре чемпионата Италии "Аталанта", в которой выступает украинец Руслан Малиновский, опустилась на пятое место в Серии А.

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"Аталанта" проиграла СПАЛу со счетом 1:2
"Аталанта" проиграла СПАЛу со счетом 1:2
Фото: EPA

С 18-го по 20 января состоялось 10 поединков 20-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

18 января

"Лацио" – "Сампдория" – 5:1

Голы: Кайседо, 7, Иммобиле, 17 (пенальти), 20, 65 (пенальти), Баштуш, 54 – Линетти, 70

Удаление: Шабо, 74 ("Сампдория")

"Сассуоло" – "Торино" – 2:1

Голы: Бога, 61, Берарди, 73 – Локателли, 20 (автогол)

"Наполи" – "Фиорентина" – 0:2

Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74

19 января

"Милан" – "Удинезе" – 3:2

Голы: Ребич, 48, 90+3, Эрнандес, 72 – Ларсен, 6, Лазанья, 85

"Болонья" – "Верона" – 1:1

Голы: Бани, 21 – Борини, 81

Удаление: Бани, 67 ("Болонья")

"Брешия" – "Кальяри" – 2:2

Голы: Торрегросса, 27, 49 – Жуан Педро, 21, 68 (пенальти)

Удаление: Балотелли, 82 ("Брешия")

"Лечче" – "Интер" – 1:1

Голы: Манкосу, 77 – Бастони, 72

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов не попал в заявку на игру.

"Дженоа" – "Рома" – 1:3

Голы: Пандев, 45 – Ундер, 6, Бираски (автогол), 44, Джеко, 74

"Ювентус" – "Парма" – 2:1

Голы: Роналду, 43, 58 – Корнелиус, 55

20 января

"Аталанта" – СПАЛ – 1:2

Голы: Иличич, 16 – Петанья, 54, Валоти, 60

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на 59-й минуте матча, результативными действиями не отличился.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it
Скриншот: legaseriea.it

Теги: футбол, Италия, Милан, Интер, Лацио Рим, Торино, Руслан Малиновский, Рома, Аталанта, Наполи, Чемпионат Италии, Брешия, Фиорентина
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