"Аталанта" с Малиновским проиграла СПАЛу, "Ювентус" победил Парму. Результаты 20-го тура чемпионата Италии

С 18-го по 20 января состоялось 10 поединков 20-го тура чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.
18 января
"Лацио" – "Сампдория" – 5:1
Голы: Кайседо, 7, Иммобиле, 17 (пенальти), 20, 65 (пенальти), Баштуш, 54 – Линетти, 70
Удаление: Шабо, 74 ("Сампдория")
"Сассуоло" – "Торино" – 2:1
Голы: Бога, 61, Берарди, 73 – Локателли, 20 (автогол)
"Наполи" – "Фиорентина" – 0:2
Голы: Кьеза, 26, Влахович, 74
19 января
"Милан" – "Удинезе" – 3:2
Голы: Ребич, 48, 90+3, Эрнандес, 72 – Ларсен, 6, Лазанья, 85
"Болонья" – "Верона" – 1:1
Голы: Бани, 21 – Борини, 81
Удаление: Бани, 67 ("Болонья")
"Брешия" – "Кальяри" – 2:2
Голы: Торрегросса, 27, 49 – Жуан Педро, 21, 68 (пенальти)
Удаление: Балотелли, 82 ("Брешия")
"Лечче" – "Интер" – 1:1
Голы: Манкосу, 77 – Бастони, 72
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов не попал в заявку на игру.
"Дженоа" – "Рома" – 1:3
Голы: Пандев, 45 – Ундер, 6, Бираски (автогол), 44, Джеко, 74
"Ювентус" – "Парма" – 2:1
Голы: Роналду, 43, 58 – Корнелиус, 55
20 января
"Аталанта" – СПАЛ – 1:2
Голы: Иличич, 16 – Петанья, 54, Валоти, 60
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на замену на 59-й минуте матча, результативными действиями не отличился.
Турнирная таблица чемпионата Италии: