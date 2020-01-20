"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед", "Лестер" опустился на третье место в АПЛ. Результаты 23-го тура чемпионата Англии

19 января состоялось два заключительных матча 23-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.
"Бернли" – "Лестер" – 2:1
Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33
Нереализованный пенальти: Варди, 68 ("Лестер")
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0
Голы: Ван Дейк, 14, Салах, 90+3
Еще восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии прошли 18 января. Результаты поединков можно посмотреть по ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Поединки 24-го тура чемпионата Англии пройдут с 21-го по 23 января.