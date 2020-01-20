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"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед", "Лестер" опустился на третье место в АПЛ. Результаты 23-го тура чемпионата Англии

После победы над "Манчестер Юнайтед" в 23-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" опережает ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" – на 16 очков.

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"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0
"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0
Фото: EPA

19 января состоялось два заключительных матча 23-го тура чемпионата Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

"Бернли" – "Лестер" – 2:1

Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33

Нереализованный пенальти: Варди, 68 ("Лестер")

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0

Голы: Ван Дейк, 14, Салах, 90+3

Еще восемь матчей 23-го тура чемпионата Англии прошли 18 января. Результаты поединков можно посмотреть по ссылке.

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Скриншот: premierleague.com
Скриншот: premierleague.com

Поединки 24-го тура чемпионата Англии пройдут с 21-го по 23 января.

Теги: футбол, Англия, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Лестер, Чемпионат Англии
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