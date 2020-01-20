"Бавария" разгромила "Герту", "Боруссия" в матче с восемью голами обыграла "Аугсбург". Результаты 18-го тура чемпионата Германии

С 17-го по 19 января состоялось девять поединков 18-го ура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.
17 января
"Шальке" – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 2:0
Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58
18 января
"Аугсбург" – "Боруссия" (Дортмунд) – 3:5
Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61
"Хоффенхайм" – "Айнтрахт" – 1:2
Голы: Стафилидис, 48 – Дост, 18, Чандлер, 62
"Дюссельдорф" – "Вердер" – 0:1
Гол: Кастенмайер, 67 (автогол)
Удаление: Мойсандер, 90+5 ("Вердер")
"Кельн" – "Вольфсбург" – 3:1
Голы: Кордоба, 22, 45+2, Гектор, 62 – Штеффен, 66
"Майнц" – "Фрайбург" – 1:2
Голы: Матета, 82 – Чхан Хун, 28, Петерсен, 41
"Лейпциг" – "Унион" – 3:1
Голы: Вернер, 51, 83, Забитцер, 57 – Бультер
19 января
"Герта" – "Бавария" – 0:4
Голы: Мюллер, 60, Левандовски, 73, Алькантара, 76, Перишич, 84
"Падерборн" – "Байер" – 1:4
Голы: Србени, 51 – Фолланд, 11, 14, Баумгартлингер, 36, Хаверц, 75
Турнирная таблица чемпионата Германии:
Поединки следующего тура Бундеслиги пройдут с 24-го по 26 января.