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"Бавария" разгромила "Герту", "Боруссия" в матче с восемью голами обыграла "Аугсбург". Результаты 18-го тура чемпионата Германии

После победы над "Гертой" в 18-м туре чемпионата Германии "Бавария" поднялась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги.

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"Бавария" победила "Герту" с счетом 4:0
"Бавария" победила "Герту" с счетом 4:0
Фото: EPA

С 17-го по 19 января состоялось девять поединков 18-го ура чемпионата Германии, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

17 января

"Шальке" – "Боруссия" (Менхенгладбах) – 2:0

Голы: Сердар, 48, Грегорич, 58

18 января

"Аугсбург" – "Боруссия" (Дортмунд) – 3:5

Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61

"Хоффенхайм" – "Айнтрахт" – 1:2

Голы: Стафилидис, 48 – Дост, 18, Чандлер, 62

"Дюссельдорф" – "Вердер" – 0:1

Гол: Кастенмайер, 67 (автогол)

Удаление: Мойсандер, 90+5 ("Вердер")

"Кельн" – "Вольфсбург" – 3:1

Голы: Кордоба, 22, 45+2, Гектор, 62 – Штеффен, 66

"Майнц" – "Фрайбург" – 1:2

Голы: Матета, 82 – Чхан Хун, 28, Петерсен, 41

"Лейпциг" – "Унион" – 3:1

Голы: Вернер, 51, 83, Забитцер, 57 – Бультер

19 января

"Герта" – "Бавария" – 0:4

Голы: Мюллер, 60, Левандовски, 73, Алькантара, 76, Перишич, 84

"Падерборн" – "Байер" – 1:4

Голы: Србени, 51 – Фолланд, 11, 14, Баумгартлингер, 36, Хаверц, 75

Турнирная таблица чемпионата Германии:

Скриншот: bundesliga.com
Скриншот: bundesliga.com

Скриншот: bundesliga.com
Скриншот: bundesliga.com

Поединки следующего тура Бундеслиги пройдут с 24-го по 26 января.

Теги: футбол, Германия, Кельн, Бавария, Лейпциг, Боруссия Дортмунд, Бундеслига, Айнтрахт, Вольфсбург, чемпионат Германии
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