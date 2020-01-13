"Ювентус" победил "Рому", "Фиорентина" обыграла СПАЛ. Результаты 19-го тура чемпионата Италии

12 января состоялось шесть поединков чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.
"Удинезе" – "Сассуоло" – 3:0
Голы: Окака, 14, Сема, 68, Де Пауль, 90+1
"Сампдория" – "Брешия" – 5:1
Голы: Линетти, 34, Янкто, 45+3, Квальярелла, 69 (пенальти), 90+2, Капрари, 77 – Чансельор, 12
"Торино" – "Болонья" – 1:0
Гол: Беренгер, 11
"Фиорентина" – СПАЛ – 1:0
Гол: Песселья, 82
"Верона" – "Дженоа" – 2:1
Голы: Верре, 55 (пенальти), Дзакканьи, 65 – Санабрия, 41
"Рома" – "Ювентус" – 1:2
Голы: Перотти, 68 (пенальти) – Демираль, 3, Пьянич, 10
Еще три матча 19-го тура Серии А были сыграны 11 января, результаты можно посмотреть тут. Заключительный поединок тура пройдет 13 января.
Турнирная таблица чемпионата Италии: