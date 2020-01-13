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"Ювентус" победил "Рому", "Фиорентина" обыграла СПАЛ. Результаты 19-го тура чемпионата Италии

После победы над "Ромой" в 19-м туре чемпионата Италии "Ювентус" вышел на первое место в турнирной таблице Серии А.

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"Ювентус" победил "Рому" со счетом 2:1
"Ювентус" победил "Рому" со счетом 2:1
Фото: EPA

12 января состоялось шесть поединков чемпионата Италии по футболу, сообщает официальный сайт итальянской Серии А.

"Удинезе" – "Сассуоло" – 3:0

Голы: Окака, 14, Сема, 68, Де Пауль, 90+1

"Сампдория" – "Брешия" – 5:1

Голы: Линетти, 34, Янкто, 45+3, Квальярелла, 69 (пенальти), 90+2, Капрари, 77 – Чансельор, 12

"Торино" – "Болонья" – 1:0

Гол: Беренгер, 11

"Фиорентина" – СПАЛ – 1:0

Гол: Песселья, 82

"Верона" – "Дженоа" – 2:1

Голы: Верре, 55 (пенальти), Дзакканьи, 65 – Санабрия, 41

"Рома" – "Ювентус" – 1:2

Голы: Перотти, 68 (пенальти) – Демираль, 3, Пьянич, 10

Еще три матча 19-го тура Серии А были сыграны 11 января, результаты можно посмотреть тут. Заключительный поединок тура пройдет 13 января.

Турнирная таблица чемпионата Италии:

Скриншот: legaseriea.it
Скриншот: legaseriea.it

Теги: футбол, Ювентус Турин, Торино, Рома, Чемпионат Италии, Брешия, Фиорентина
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